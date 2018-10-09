Daily Beast: на Западе пока не нашли следов вмешательства России в ноябрьские выборы США

За 28 дней до промежуточных выборов в конгресс США никаких следов вмешательства России в американскую избирательную кампанию 2018 года не обнаружено, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на мнение более десятка чиновников правительств западных стран, которые исследовали вопрос вмешательства в выборы в течение последних двух лет.

Как отмечает издание, никто из них не смог подтвердить вмешательство России в американские выборы 2018 года на конкретных примерах.

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Тем не менее, «российские тролли» в социальных сетях все еще продолжают дезинформацию, а в адрес ГРУ звучат обвинения о взломе компьютеров в США и других регионах, пишет издание.

Глава компании в сфере кибербезопасности Adlumin Роберт Джонсон отметил, что накануне промежуточных выборов в конгресс США все ожидают «шок и трепет» по опыту 2016 года, когда во время президентских выборов в США была обнародована электронная переписка Национального комитета Демократической партии, украденная с помощью хакерского взлома. При этом, эксперт отметил, что искать методы атак двухлетней давности во время ноябрьских выборов ошибочно.

Руководитель группы киберреагирования Symantec Дик О'Брайен отметил, что уровень активности российский хакеров несколько снизился по сравнению с тем, что было до 2016 года.

»[Российские хакеры] еще не ушли, но вернулись к типу сдержанных шпионских атак, которые мы наблюдали до 2016 года», — сказал О'Брайен.

Невмешательство в промежуточные выборы США объясняется тем, что агрессивные атаки в этом году просто невыгодны России потому, что несут слишком большие риски, говорится в материале.