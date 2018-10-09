NYT: экс-партнер Манафорта просил израильскую фирму помочь Трампу выиграть выборы

Бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом, в 2016 году обращался в израильскую фирму с просьбой предоставить план для победы американского лидера Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Гейтс запросил у фирмы Psy-Group план по манипулированию онлайн-аудиторией для победы Трампа на праймериз республиканцев и на президентских выборах.

Реклама

Как отмечается, фирма предложила создать множества фальшивых аккаунтов в социальных сетях для выставления в «плохом свете» соперников Трампа.

При этом израильские эксперты предлагали штабу Трампа тайно собирать информацию в отношении тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, воспользовался ли штаб Трампа этими предложениями.

В феврале сообщалось, что Рик Гейтс признал вину в сговоре и лжи.