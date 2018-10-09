Президент Республики Сербской намерен добиваться признания Крыма российским

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что намерен добиваться в Сараево признания Крыма частью России. Об этом сообщает «Известия».

«Воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН», — отметил Додик.

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По его словам, Крым исторически принадлежал России.

Он также добавил, что не опасается давления со стороны Украины в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.