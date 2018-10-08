Более 300 украинцев с венгерским паспортом внесены в базу «Миротворец»

На Украине в базу сайта «Миротворец» были внесены данные 313 граждан Украины, которые получили венгерский паспорт, передает «Страна.ua» со ссылкой на базу данных.

Издание подчеркивает, что в список попали жители почти всех районов Закарпатской области Украины. В частности, в базу данных были внесены персональные данные жителей Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода.

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При этом отмечается, что в список попали далеко не все украинцы, получившие гражданство Венгрии, а только те, кого удалось установить за две недели.

Ранее сообщалось, что Украина намерена выслать из страны консула Венгрии за выдачу венгерских паспортов украинцам.