Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, какие темы хочет обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он намерен поговорить о международном признании израильского контроля над Голанскими высотами.

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«Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать. Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и «Хезболлах» на берегах озера Кинерет», — заявил Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер собирается обсудить с Путиным военное присутствие Ирана в соседней Сирии. Нетаньяху также обвинил Иран в желании развернуть группировку сил в Сирии, которая бы действовала против контролируемых Израилем Голанских высот.

Ранее премьер Израиля заявил, что скоро встретится с Путиным. Дата пока не называется.