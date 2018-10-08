МИД: Нидерланды не предъявляли задержанным россиянам претензий

Официальных претензий группе россиян, которых в апреле задержали в Гааге, не предъявлялось, дипломатические запросы России не направлялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД России.

По данным ведомства, Нидерланды умолчали о том факте, что официальные претензии задержанным не предъявлялись.

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«Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, россиянам также отказали в просьбе напрямую уведомить российское диппредставительство. В ведомстве добавили, что у граждан России просто изъяли кредитные карты и деньги и сопроводили на ближайший рейс до Москвы.

Ранее сообщалось, что в МИДе объяснили наличие у высланных россиян дипломатических паспортов.