МИД объяснил наличие техники и диппаспортов у высланных из Гааги россиян

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что у россиян, которых Нидерланды обвинили в кибератаках на ОЗХО и выслали из Гааги, действительно были дипломатические паспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД России.

По данным пресс-службы, в поездке группы российских технических специалистов не было ничего тайного, так как работу диппредставительств России за рубежом обеспечивают государственные организации и ведомства, в том числе и Минобороны.

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«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», — пояснили в МИДе.

Также сообщается, что изъятые у россиян технические средства предназначались для проверки информационных систем посольств с целью защиты компьютерных сетей от кибератак.

«Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что посол Нидерландов рассказала о визите в Москву после обвинений против России в кибератаках.