Жириновский споткнулся и упал на инаугурации во Владимире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, приехавший в понедельник на инаугурацию губернатора Владимирской области, споткнулся и упал во время одного из мероприятий.

Как рассказала РИА «Новости» помощница руководителя региона Ольга Петрова, Жириновский чувствует себя хорошо.

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По данным местного сайта «Зебра-ТВ», инцидент не помешал лидеру ЛДПР выступить с приветственной речью.

«Жириновский был как всегда убедителен и красноречив», — рассказала Петрова.

Подняться на ноги политику помог один из фотографов, снимавших мероприятие.