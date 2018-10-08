Жириновский споткнулся и упал на инаугурации во Владимире
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, приехавший в понедельник на инаугурацию губернатора Владимирской области, споткнулся и упал во время одного из мероприятий.
Как рассказала РИА «Новости» помощница руководителя региона Ольга Петрова, Жириновский чувствует себя хорошо.
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По данным местного сайта «Зебра-ТВ», инцидент не помешал лидеру ЛДПР выступить с приветственной речью.
«Жириновский был как всегда убедителен и красноречив», — рассказала Петрова.
Подняться на ноги политику помог один из фотографов, снимавших мероприятие.