МИД Украины призвал сохранить антироссийские санкции

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила о необходимости сохранения антироссийских санкций. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По словам Бецы, санкции против российской стороны должны действовать, пока она не исправит «нарушения принципов», которых придерживается Совет Европы.

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«Санкции против России должны оставаться в силе до полного исправления Россией грубых нарушений принципов Совета Европы», — написала Беца.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций на фоне заявления Нидерландов о попытках кибератак на ОЗХО, к которым якобы причастна Россия.