Telegraph: Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума

Шотландия может выйти из состава Великобритании без проведения второго референдума о независимости, если правящая в регионе партия успешно выступит на всеобщих выборах в Великобритании, сказала газете Daily Telegraph представитель Шотландской национальной партии Джоанна Черри во время партийного съезда в Глазго.

Тем не менее, решение о выходе из состава страны должно быть принято с помощью «демократического мероприятия», добавила депутат. По ее словам, необязательно, чтобы оно было принято в ходе референдума, это может быть другое «демократическое событие», как всеобщие выборы.

Помимо этого, Джоанна Черри выступает за исключение права королевы Великобритании быть главой Шотландии и смену формы государственного строя на республику.