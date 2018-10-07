Критиковавшая Россию экс-советник Обамы собралась в сенат

Сюзан Райс, бывший советник экс-президента США Барака Обамы, известная своими антироссийскими взглядами, собралась побороться за место сенатора от штата Мэн. Об этом сообщает CNN.

Бывшие чиновники администрации Обамы обсуждали в твиттере, кто может противостоять нынешнему сенатору от Мэна Сюзан Коллинз. Она вызвала волну негодования тем, что проголосовала за назначение Брэтта Кавано судьей в Верховном суде США.

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На вопрос в твиттере экс-представителя Госдепа Джен Псаки о том, кто хочет баллотироваться в сенат от демократов, Райс написала «Я». Ее твит из одного слова набрал 163 тыс. лайков.

Позднее Райс объяснила, что пока не готова делать официальных заявлений, но поблагодарила за поддержку.

Сюзан Райс — бывший советник Барака Обамы по нацбезопасности. Она зачастую резко высказывалась в отношении России.

В июне этого года она назвала «позорным» заявление президента Дональда Трампа о том, что стоит подумать над возвращением России в G8.