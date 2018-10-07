Политолог прокомментировал план Кондолизы Райс по «сдерживанию России»

Политолог Игорь Рябов заявил, что милитаристский план бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс по «сдерживанию России» является «бессмысленным». Своим мнением политический эксперт поделился с ФАН.

Ранее Райс заявляла, что для «сдерживания России» необходима поддержка армии Украины со стороны Запада.

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Рябов, комментируя этот план, заметил, что военные проявляют большую осторожность, а «гражданские машут шашками». По его мнению, Райс незнакомы никакие другие способы отстаивать интересы своей страны, кроме милитаристского.

«Бессмысленность этого подхода в том, что с Россией невозможно разговаривать на языке силы. Но что это значит для нас? То, что надо более четко обозначать свои интересы в приграничных зонах», — сказал Рябов.

Он заключил, что российским военным следует не допускать вмешательства военных советников в дела Украины и не допускать учений НАТО в Прибалтике.