Нетаньяху заявил о скорой встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Слова израильского премьера передает Reuters.

По его словам, он намерен обсудить с президентом России поставку российских ЗРК С-300 в Сирию.

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Точную дату встречи Нетаньяху не назвал.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию. В Израиле обеспокоены поставкой современных ЗРК в Сирию, однако считают, что С-300 «даже не смогут отследить» F-35 США, которыми пользуется израильская армия.