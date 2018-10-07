В Ереване застрелили экс-депутата парламента Армении
Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян заявила, что бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян был застрелен в Ереване. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в результате стрельбы в ресторане Карапетян получил телесные повреждения.
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Она также добавила, что депутат скончался по пути в больницу.
Трузян отметила, что при стрельбе также пострадал один человек.
Каро Карапетян избирался в парламент Армении в 2007 и 2012 годах.