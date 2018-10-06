Трамп назвал обвиняемого в домогательствах Кавано «очень хорошим человеком»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим человеком» кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, обвиняемого в США в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем твиттере.

«Женщины и многие другие люди собрались на Капитолийском холме, чтобы поддержать этого очень хорошего человека перед финальным голосованием... Большой день для Америки!» — написал Трамп.

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Он отметил, что никто не платит тем, кто выступает в поддержку Кавано, в отличие от протестующих против него.

Ранее первая леди США Меланья Трамп встала на защиту обвиняемого в домогательствах Кавано.