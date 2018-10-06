Французская полиция взяла под охрану семью исчезнувшего главы Интерпола

Французская полиция взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, передает радиостанция Europe 1.

Сообщается, что в адрес жены Хунвэя поступали угрозы, из-за чего было принято решение предоставить ей охрану.

«Для обеспечения безопасности семья Мэн Хунвэя была взята под охрану», — заявили на радиостанции.

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5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Позднее South China Morning Post написала, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Ранее сообщалось, что Интерпол направил Китаю запрос о пропавшем главе организации.