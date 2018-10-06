Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти»

Президент Литвы Даля Грибаускайте прокомментировала заявления МИД России в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, увидев в них «вспышки ненависти», передает Delfi.

По утверждению Грибаускайте, им удалось найти останки «человека, который вызывал больше всего ненависти» у России, и эта ненависть якобы была настолько сильной, «что она дошла до нас».

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Она также заявила, что «вспышки ненависти видны и в современной России».

«Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы», — добавила Грибаускайте.

Это, по ее мнению, подтверждает важность человека и его поступков в истории государства.