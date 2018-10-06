Израиль сокращает рыболовную зону Газы

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил сократить площадь рыболовной зоны сектора Газа с девяти до шести морских миль, сообщает телерадиокомпания Kan.

Уточняется, что данное решение принято после произошедших накануне беспорядков на границе с сектором Газа и стычек палестинцев с израильскими военными.

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Ранее сообщалось, что на границе сектора Газа в результате стычек с израильской армией пострадали не менее 376 палестинцев.

В результате столкновений погибли три человека.