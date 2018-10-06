Шредер женился в пятый раз

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отпраздновал свадьбу с гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён. Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По данным издания, мероприятие прошло в фешенебельном отеле в центре немецкого Берлина.

Как отмечается, для Шредера этот брак стал пятым.

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При этом на свадьбе, в частности, присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о поездке президента России Владимира Путина на свадьбу Шредера.