NBC: более 50 кандидатов-трансгендеров участвуют в выборах в Бразилии

На всеобщих выборах в местные и федеральные власти в Бразилии баллотируются 53 кандидата-трансгендера, сообщает американский телеканал NBC News.

Как отмечает телеканал, Бразилия — глубоко консервативное и религиозное государство — стала одной из самых опасных для трансгендерного сообщества стран в мире.

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По данным бразильской ассоциации трансвеститов и транссексуалов, в 2017 году в Бразилии были убиты 179 трансгендеров, в 2016 году жертв было немногим меньше — 144 человека. В текущем году количество жертв насчитывает 122 трансгендера.

Еще четыре года назад — во время всеобщих выборов в 2014 году в местные и федеральные органы баллотировались всего лишь пять кандидатов-трансгендеров.

Отмечается, что перед всеобщими выборами Бразилия столкнулась с сильнейшей рецессией за десятилетия, а также коррупционными скандалами с участием политиков.