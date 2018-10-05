Express: британские ученые сравнили фото Чепиги и Боширова

Компьютерный анализ фотографий подозреваемого в отравлении в Солсбери Руслана Боширова и полковника российской военной разведки Анатолия Чепиги, которые по утверждениям СМИ являются одним и тем же человеком, подтвердил эту информацию, пишет Daily Express.

Профессор визуальных вычислений (Visual Computing) Брэдфордского университета Хасан Угайл по просьбе британского издания сравнил две фотографии с разницей в 13 лет с использованием сложного программного обеспечения. Как рассказал профессор, он запустил компьютерное распознавание лиц для того, чтобы узнать вероятность совпадения между двумя изображениями.

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По его словам, при анализе было проведено сравнение с помощью трех алгоритмов распознавания лиц, которые известны своей надежностью. В результате использования данных алгоритмов ученый пришел к выводу, что процентное выражение вероятности совпадения фотографий составляет от 97,7% до 98,4%.

Помимо этого, чтобы компенсировать разницу в возрасте на двух фотографиях, профессор Угайл запустил автоматический алгоритм старения и привел результаты к одному предполагаемому возрасту мужчин в 30 лет.

«Мы можем с уверенностью заключить, что образ, принадлежащий Анатолию Чепиге и Руслану Боширову, действительно относится к одному и тому же лицу», — сказал Угайл.

Профессор также добавил, что технология распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и глубокого компьютерного анализа дают возможность детально проанализировать лицо человека.

Фотографии Анатолия Чепиги и Руслана Боширова после совместного расследования опубликовали расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider.

Ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали фото Чепиги с доски почета военного университета.