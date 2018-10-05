Матвиенко усмотрела в аресте россиянина в Норвегии фабрикацию доказательств
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об ответе, полученном от норвежского парламента в связи задержанием в Осло сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева, передает РИА «Новости».
По словам Матвиенко, из Норвегии пришел вежливый, но формальный ответ, в котором не было ответов на конкретные вопросы России.
«И поскольку суд продлил его арест, складывается впечатление, что есть попытки фабрикации доказательств, которые не существуют. Он ничего не совершил, никакого преступления», — сказала Матвиенко.
Она добавила, что Бочкарев мог бы находиться в дипмиссии, встречаться со следователем по мере необходимости или приходить в суд. Глава Совфеда усмотрела в продлении его ареста попытки оказать давление на человека.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал задержание в Норвегии гражданина России в связи с подозрением в шпионаже.