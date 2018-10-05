Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Добасса до конца 2019 года. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной рады.

Закон подразумевает продление особого порядка местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Берлин, Вашингтон, Киев и Париж «практически готовы» к внесению совместной резолюции по Донбассу на рассмотрение СБ ООН.

По его словам, четыре страны обладают общим видением миротворческой миссии в Донбассе.