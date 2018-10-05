Бывший президент Южной Кореи приговорен к 15 годам тюрьмы за взяточничество

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорен к 15 годам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает Reuters.

Бывшего южнокорейского главу, который занимал пост президента с 2008 по 2013 год, обвиняют в том, что он получил около $10 млн в виде взяток от различных компаний, в том числе Samsung. Сам Ли Мён Бак отвергает предъявленные ему обвинения.

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Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму.

Ранее экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, преемнице Ли Мён Бака, увеличили срок заключения до 25 лет.