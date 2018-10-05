МИД Китая обвинил в клевете вице-президента США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что вице-президент США Майк Пенс оклеветал страну и предъявил ей «необоснованные обвинения». Слова представителя опубликованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что китайские власти всегда придерживались принципа невмешательства в дела других стран, включая Соединенные Штаты. По ее словам, Пекин заинтересован в том, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем.

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В китайском МИДе потребовали, чтобы Вашингтон прекратил наносить ущерб отношениям США и КНР, а также добавили, что КНР придерживается «последовательной и ясной» политики в отношении Соединенных Штатов.

Ранее Пенс заявлял, что Китай манипулирует американской демократией.