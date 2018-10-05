Fox News: штаб Клинтон в 2016 году передал ФБР материалы о «российском вмешательстве»

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон в конце 2016 года передал ФБР материалы, которые касаются предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в конгрессе США.

По данным источников, юрист Майкл Сассман, который работал в штабе Клинтон, национальном комитете Демократической партии и фирме Perkins Coie, передал документы и устройства для хранения данных сотруднику ФБР Джеймсу Бейкеру. Источники добавили, что Бейкер удивился шагом Сассмана. По их словам, сотрудник ФБР отметил, что встречался с юристом только один раз.

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По данным Fox News, об этом случае Бейкер рассказали во время закрытого заседания в конгрессе, которое прошло 3 октября. Два конгрессмена-республиканца заявили телеканалу, что показания сотрудника ФБР доказывают политический характер расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Ранее Клинтон провела параллель между «российским вмешательством» и 11 сентября.