В США в ходе протестов против избрания Кавано задержаны сотни человек

Во время протестов против возможного избрания верховным судьей Бретта Кавано, чья кандидатура была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне были арестованы 302 человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Ранее поступала информация о десятках задержанных. Люди вышли на акцию протеста после того, как ФБР не нашло подтверждений обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес Кавано — это подразумевает, что у кандидата Трампа нет юридических ограничений для вступления в должность.

На телеканале также отметили, что задержания произошли в двух офисных зданиях конгресса США. Всем задержанным предъявили обвинения из-за нарушений законов Вашингтона о митингах, согласно которым запрещается проводить акции протеста в зданиях конгресса.