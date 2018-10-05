Порошенко высказался о решении США признать голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США о признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

По мнению Порошенко, решение Соединенных Штатов является подтверждением стратегического сотрудничества стран. Также он подчеркнул, что события в этот исторический период были «организованы советским режимом».

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«Думаю, что это [признание голодомора геноцидом] продолжение тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — добавил Порошенко.

Ранее украинский президент призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом. Он также подчеркивал, что говорил на эту тему с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, однако не поделился подробностями о ходе переговоров.