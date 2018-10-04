Климкин заподозрил Россию в «массовом переселении» россиян в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия «специально переселяет» десятки тысяч россиян в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия пытается «вытеснить» проукраинское население с полуострова.

Он также добавил, что речь идет о «массовом переселении».

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Ранее сообщалось, что глава посетившей Крым делегации их Норвегии Хендрик Вебер назвал полуостров законной частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.