Россия предложила США уравнять сроки визовых собеседований

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки визовых собеседований. Об этом Захарова рассказала в ходе брифинга.

По ее словам, в то время как российская сторона увеличила срок собеседований до 15 дней по краткосрочным и до 30 дней по краткосрочным визам, США растянули это время до 300 дней.

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«Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД России согласился на «дружеское соревнование» с США по рассмотрению виз.