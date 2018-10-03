Источник рассказал о будущем Матвиенко после отставки губернатора Петербурга

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая представляет губернатора Петербурга, останется на посту сенатора, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете Совфеда по регламенту.

Он отметил, что, несмотря на уход главы города Георгия Полтавченко, Матвиенко по закону должна остаться на своей должности до выборов нового губернатора.

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«Валентина Матвиенко останется сенатором от исполнительной власти Петербурга до выборов нового руководителя исполнительной власти города. Это норма закона о формировании Совета Федерации», — пояснил источник.

Он подчеркнул, что Матвиенко также сохранит пост спикера верхней палаты российского парламента.

Источник добавил, что после губернаторских выборов в Петербурге ей придется переподтвердить и сенаторские полномочия, и должность спикера.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку Полтавченко.