Трюдо предсказал «неприятные» выборы в 2019 году

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ожидает «самую неприятную» избирательную кампанию за все время на парламентских выборах в 2019 году, передает Huffington Post Canada.

«В настоящее время мы ожидаем самую противоречивую, негативную и неприятную политическую кампанию в истории Канады», — сказал Трюдо.

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Ранее канадский премьер анонсировал свое участие в федеральных выборах 2019 года. Тем не менее, Трюдо заверил, что, как и при победе на выборах 2015 года, он не будет использовать против своих оппонентов личные нападки и негатив.

«Могу сказать, мы сделаем то же самое, что и в 2015 году: никаких личных нападок, сильного разделения по вопросам политики. Я не буду заниматься личными нападками и никто из нашей команды этого делать не будет», — добавил Трюдо.

Трюдо снова будет баллотироваться от Либеральной партии Канады, отмечается в материале. По его словам, «позитив» — единственный способ победить на этих выборах. Он также отметил, что на выборах 2015 года понял, что в политике важно «объединение людей». Его предвыборная кампания, по его словам, доказала, что лучше относиться к избирателям как к рациональным и умным гражданам, а не просто слепцам, подверженным тактике запугивания.