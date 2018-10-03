Трамп посочувствовал молодым американцам из-за движения против харассмента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал комментарий после того, как его сын сказал, что обеспокоен больше за своих сыновей, а не дочерей в связи с недавним скандалом с сексуальными домогательствами и усилением движения против харассмента #MeToo, пишет The Hill.

По словам Трампа, в настоящее время в стране происходят «тяжелые вещи».

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«Ну, я бы сказал, что это очень страшные времена для молодых мужчин в Америке, когда ты можешь быть виновен в чем-то, в чем ты можешь быть невиновен», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в нынешней «страшной ситуации» мужчину считают виновным , пока не будет доказана его невиновность.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе сенат заслушал показания Кристи Блэйзи Форд, которая обвиняет в сексуальном насилии кандидата на пост Верховного судьи Бретта Кавано, которого выдвинул президент США Дональд Трамп.