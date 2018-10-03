Глава делегации из Норвегии выразил уверенность в принадлежности Крыма России

Глава находящейся в Крыму делегации их Норвегии Хендрик Вебер назвал полуостров законной частью России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у норвежской делегации сложилась четкая и ясная позиция по поводу статуса Крымского полуострова.

«Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — заявил Вебер.

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Он также призвал снять антироссийские санкции, поскольку от них страдает сама Европа.

«Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас... Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», — уточнил Вебер.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о визите делегации из Норвегии в Крым.