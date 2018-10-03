Президент Армении подписал указ о массовой отставке министров

В Армении президент страны Армен Саркисян подписал указ об отставке шести министров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о министрах, которые являются представителями партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».

Согласно имеющей информации, речь идет о министре экономического развития и инвестиций Арцвике Минасяне, министре сельского хозяйства Артуре Хачатряне, министре энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуре Григоряне, министре спорта и по делам молодежи Левоне Ваградяне, главе МЧС Грачье Ростомяне и министре транспорта, связи и информационных технологий Ашоте Акопяне.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян пообещал протестующим, собравшимся у здания армянского парламента, уйти в отставку после того, как добьется увольнения министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн».