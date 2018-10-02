Губернатор Липецкой области решил уйти с поста

Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой уволить его с должности и перевести на другую работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.

Отмечается, что губернатор выразил надежду на то, что глава государства примет его предложение. Также он отметил, что постарается сделать все для дальнейшего развития области.

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«Я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым», — говорится в сообщении Королева.

Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил покинуть пост.