Сын Трампа рассказал о страхе после сексуального скандала с кандидатом президента США

Сын президента США Дональд Трамп-младший признался, что обеспокоен больше за своих сыновей, а не дочерей после недавнего скандала с сексуальными домогательствами и усилением движения против харассмента #MeToo. Об этом он сообщил в своем первом совместном интервью с новой возлюбленной Кимберли Гилфойл для DailyMailTV.

«У меня есть и сыновья, и дочери. И когда я вижу, что происходит прямо сейчас, это пугает», — сказал Трамп-младший.

Реклама

В частности, на прошлой неделе сенат заслушал показания Кристи Блэйзи Форд, которая обвиняет в сексуальном насилии кандидата на пост Верховного судьи Бретта Кавано, которого выдвинул президент США Дональд Трамп. Инцидент, по словам женщины, произошел 36 лет назад во время одной из вечеринок в загородном доме. Сам Кавано отрицает все обвинения.

Заявление Дональда Трампа-младшего было сделано во время кампании по поддержке кандидата в сенат США от Республиканской партии Мэтта Розендейла накануне промежуточных выборов 6 ноября, отмечает издание.