В Раде рассказали, как на «майдан» свозили бомжей и проституток

В 2014 году в ходе «майдана» на Украине «провокаторы» свозили в центр Киева бомжей и проституток, чтобы помешать митингующим. Такими подробностями поделился председатель Верховной рады Андрей Парубий в беседе с «Украинской правдой».

По его словам, сторонникам «майдана» противостояли «наемники».

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«Во время майдана против нас использовали различные провокации. Была методика — завозили бомжей со всего Киева. Говорили: «Идите туда, вас там накормят». Было, что на майдан завозили проституток», — вспомнил Парубий.

Он также заявил, что «провокаторы» платили проституткам, чтобы те кричали и привлекали к себе внимание.

«На майдане идет выступление, и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало», — признался председатель Рады.

Ранее на Украине неизвестный напал на ведущего дело о «майдане» судью.