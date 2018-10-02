Le Figaro: Макрон не пустил в отставку главу МВД
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы французского МВД Жерара Коллона. Об этом пишет газета Le Figaro.
По данным издания, соответствующее прошение Коллон подал в понедельник, 1 октября, однако Макрон отклонил просьбу главы МВД.
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В газете отметили, что в последнее время Коллон подвергался резкой критике как правой, так и левой оппозиции — его оппоненты считают, что он недостаточно эффективно руководит ведомством.
В марте нынешнего года после террористических атак на юге Франции глава французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потребовала отставки Коллона.