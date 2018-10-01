В МИД Украины назвали условие невысылки венгерского консула

Официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что если Венгрия в ближайшее время не отзовет своего консула из украинского Берегово, Киев вышлет из страны венгерского консула, передает УНН.

Как отмечается, таким образом Беца прокомментировала заявление пресс-секретаря МИД Венгрии о том, что Будапешт не намерен отзывать своего дипломата с Украины.

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«Наша позиция остается неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегово, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула из Украины и тогда в ближайшее время он поедет домой, если со своей стороны венгерская сторона его не отзовет», — заявила Беца.

Конфликт между Украиной и Венгрией разгорелся из-за сообщений о выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что глава венгерского МИДа обвинил Порошенко в разжигании ненависти.