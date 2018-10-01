«Би-би-си»: в Британии оставили надежду на помощь Меркель по Brexit

Члены британского парламента больше не надеются на помощь канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросах по Brexit (выходу Великобритании из Европейского союза), рассказывает «Би-би-си».

В настоящее время высокопоставленные члены кабинета министров близки к устоявшемуся мнению о Меркель: канцлер Германии вряд ли придет на помощь Британии в вопросе Brexit. Британские чиновники полагают, что власть немецкого канцлера в данный момент настолько ослабла внутри страны, что Меркель вряд ли способна на смелые шаги, говорится в материале.

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Как отмечает агентство, Меркель — ярая сторонница европейских правил, поэтому она не допустит каких-либо компромиссов по принципиальным условиям еврозоны для не-члена ЕС.

Между тем, на протяжении уже более десяти лет британские политические лидеры пытались правильно определить мысли Меркель, отмечает «Би-би-си». Особенность такого отношения существовала на том основании, что в Британии представляли Меркель в качестве лидера доминирующих держав Европы, поясняет агентство. Каждый раз британские политики предполагали, что Меркель поможет Великобритании.

В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Великобритании и Европейского союза зашли в тупик.