Кремль не хочет участвовать в дискуссии о Скрипалях на уровне СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят больше вести дискуссию об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на уровне СМИ, передает РИА «Новости».
«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или еще что-то. И, поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, были ли президент неправильно проинформирован о личностях подозреваемых в Великобритании по делу об отравлении Скрипалей россиян Руслана Боширова и Александра Петрова.
«Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента. Вместе с тем, это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области отреагировал на расследование о Руслане Боширове, которого назвали Анатолием Чепигой