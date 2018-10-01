Экс-глава MI6 недоверчиво относится к информации о вмешательстве России в референдум по Brexit

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что «весьма скептически» относится к сообщениям о том, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit (выходу Великобритании из Европейского союза) в 2016 году, пишет британская газета The Times.

Бывший глава разведки также считает, что если Россия и могла использовать технологии влияния во время президентских выборов в США 2016 года, то они в любом случае не смогли повлиять на исход выборов, говорится в материале.

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«Я не думаю, что влияние [во время выборов президента США в 2016 году] было таким, чтобы изменить результат», — заявил Ричард Дирлав.

Он также не считает, что президентом США Дональдом Трампом «манипулируют» российские власти, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook не обнаружила российской рекламы по Brexit.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.