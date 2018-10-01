National Interest: США необходимо восстановить глобальный порядок вместе с Россией

США больше не могут обеспечить мировую стабильность без сильных партнеров, так как уже не существуют в однополярном мире, пишет американский журнал The National Interest.

Журнал отмечает, что Соединенные Штаты продолжат обладать военным превосходством и в будущем, однако уже на данный момент на мировой арене появились новые силы, которые в будущем будут иметь значение. В их числе Россия, Китай и Европа, отмечает National Interest.

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То, что Соединенные Штаты больше не могут удерживать глобальное лидерство в одиночку, в большей степени проявилось во время президентства Дональда Трампа и его внешней политики, отмечается в материале.

Следующему американскому президенту предстоит выстроить отношения с Россией, Китаем и Европой и восстановить международную систему, добавляет издание. При этом новому лидеру CША понадобится стратегия национальной безопасности, которую бы одобрили и республиканцы, и демократы.

Как отмечает журнал, в США должны понять, что у власти страны есть реальные пределы, однако благодаря продуманной дипломатии Вашингтон еще может внести свой вклад в изменение международного порядка, заключает издание. Таким образом США смогут продолжать играть ведущую роль в мире, несмотря на то, что он становится все более сложным и многополярным.