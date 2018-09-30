Порошенко ответил CNN на вопрос о коррупции

Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос ведущего программы GPS на телеканале CNN о том, являются ли верными обвинения экс-главы департамента финансового контроля Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Анны Соломатиной о вмешательстве власти в работу агентства.

«Это неправда, потому что они (НАПК) полностью независимые. Это абсолютно подтверждено всеми. Оно (агентство) точно не находится ни под каким влиянием президента», — сказал Порошенко.

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Он также перебил ведущего, когда тот начал задавать вопрос о словах бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко о том, что Порошенко вынуждал его договариваться с другими народными депутатами об оплате за голосование по законопроектам, назвав Онищенко «преступником».

«Он должен приехать в Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции», — подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что Онищенко обвиняет не он сам, а независимый антикоррупционный орган.

Ранее Порошенко в интервью телеканалу CNN поблагодарил российского президента Владимира Путина.