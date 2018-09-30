Захарова: скоро на карте может появиться Новичок-сити

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала сообщение, опубликованное в СМИ, о том, что администрация города Солсбери наняла команду по ребрендингу после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управление? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», — написала Захарова.

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Она также обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, как бы они «помогли солсберецким» с изменением образа.

«Референдум пока не предлагать — как сказал (министр иностранных дел России) Сергей Лавров, заняты Каталонией», — добавила она.

Таким образом Захарова напомнила о шутке Лаврова в ответ на вопрос журналиста о том, не планирует ли Россия переманивать фермеров, которые могут лишиться земли в результате процесса перераспределения земли в Южной Африке.

Ранее сообщалось о том, что в Солсбери пригласили группу консультантов для изменения имиджа города.