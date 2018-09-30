В Македонии завершился референдум о переименовании страны

В Македонии началось голосование на консультативном референдуме об изменении названия страны, передает РИА «Новости».

Голосование на референдуме, которое началось в 8.00 мск было завершено в 20.00 мск. Вопрос для голосования был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

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«Согласно данным с 84,83% обработанного материала, явка составила 34,9% избирателей на 18.30 (19.30 мск)», — рассказал председатель государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Всего комиссия зарегистрировала 1 млн 806 тысяч 336 избирателей.

Ранее сообщалось о начале референдума о переименовании Македонии.