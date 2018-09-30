МИД Иордании внес ясность о дате открытия границы с Сирией

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что точная дата открытия границы с Сирией в данный момент не установлена. Слова Сафади передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что Иордании нужны открытые границы с Сирией, однако для того, чтобы это произошло, необходимы встречи технических комитетов стран.

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«Я хочу сказать, что Иордания не закрывала границы с Сирией, границы с Сирией были закрыты, потому что сирийское правительство потеряло контроль над своей стороной границы», — подчеркнул Сафади.

Он также указал, что закрытие границ стало следствием «новой реальности».

Ранее сообщалось, что Иордания намерена открыть границу с Сирией. Отмечалось, что стороны уже приступили к обсуждению технических деталей.