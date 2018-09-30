Советница Трампа рассказала о своем опыте сексуального насилия

Келлиэнн Конуэй, советница американского президента Дональда Трампа, заявила, что она является жертвой сексуального насилия. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

В интервью Конуэй заявила, что «чутко» относится к жертвам изнасилований и других видов сексуального насилия. Это, по ее словам, происходит из-за того, что она сама является жертвой «сексуального нападения». Подробностей нападения советница не привела.

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Об этом она заявила в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении Бретта Кавано, кандидата от Трампа в Верховный суд США. Она заверила, что Кавано не может быть тем, кто способен совершить сексуальное преступление.

Ранее телеканал CNN назвал 13 возможных авторов анонимной статьи в NYT о Трампе. Конуэй была в их числе.