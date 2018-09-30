Президент Республики Сербской подарил Путину «перевернутый флаг России»

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, в ходе которой пожелал ему и его сторонникам успехов на грядущих выборах, передает РИА «Новости».

«Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов», — сказал Путин.

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Российский президент также выразил надежду на то, что будущие выборы пройдут на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом. Додик, в свою очередь, поздравил Путина с приближающимся днем рождения и подарил ему значок в виде флага Республики Сербской с лацакана своего пиджака, сказав, что это фактически «перевернутый флаг России».

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о помощи Сербии в Косово.